ABD'de son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor: Göstericiler Kongre binasını bastı, polis silahını çekti! Darbe yorumları yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından Trump destekçileri seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı.

Bu noktada polislin müdahalede bulunduğu Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.

Ülkede gerilim bir anda had safhaya tırmanırken, sosyal medyada Trump destekçilerini Kongre binası içinde gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Çarşamba 23:00'ten perşembe sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

DARBE TEŞEBBÜSÜ YORUMU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in güvenlik nedeniyle Kongre binasından çıkarıldığı açıklandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu bir darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump olayların çığırından çıkması üzerine Twitter hesabından itidal çağrısı yaptı. Trump, "ABD Kongre binasındaki herkesten barış içinde kalmalarını istiyorum. Şiddet yok. Unutmayın, Biz Hukuk ve Nizam partisiyiz -Hukuk'a ve muhteşem erkek ve kadınlarımıza saygı gösterelim" mesajını paylaştı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, yardımcılarının Trump'a gerilimi yatıştırmak için daha güçlü bir açıklama yapması konusunda baskı yaptığını fakat Trump'ın şimdiye kadar sert bir tavır takınmaktan kaçındığını yazdı.

Başkan Trump, Ulusal Muhafızlara Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de olayların sona erdirilmesi için çağrı yaparken, şiddet olaylarının hoş görülemeyeceğini belirtti.

HİLE İDDİASINI TEKRAR ETTİ

Başkan Trump miting sırasında seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika’yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA...

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence’in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

PENCE'TEN TRUMP'A VETO

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Trump'ın çağrısını geri çevirdi ve Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasına engel olmayacağını belirtti. Mike Pence, "Anayasa, hangi seçici kurul oyunun sayılacağı, hangi seçici kurul oyunun sayılmayacağını belirlemek üzere tek taraflı yetki kullanmamı kısıtlıyor" açıklamasında bulundu.

Pence konuşmasında "Anayasa'yı destekleyeceğime ve savunacağıma dair yemin ettim" ifadesini de kullandı.





