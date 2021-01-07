ABD'de son dakika gelişmeleri: ABD'de büyük kaos! Trump yanlıları Kongre binasını bastı, "kalkışma" yorumları ve istifa haberleri peş peşe geliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı.

Bu noktada polislin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.

YAĞMA OLAYLARI DA YAŞANDI

Ülkede gerilim bir anda had safhaya tırmanırken, sosyal medyada Trump destekçilerini Kongre binası içinde gösteren fotoğraflar yayınlandı.

Kongre üyelerine sığınaklara inmeden önce gaz maskeleri dağıtıldı. Göstericiler Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de odasına girerken, bazı yağma olaylarının yaşandığı gözlendi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, güvenlik nedeniyle Kongre binasından çıkarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Çarşamba 18.00'dan Perşembe 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

DC'ye komşu Virginia eyaletinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vali Ralph Northam, olağanüstü kararı aldı ve 18.00 itibarıyla Wasgington'la sınırı olan Arlington ve Alexandria kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Öte yandan Washington DC’deki olaylar nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının ardından OHAL kararı da uzatıldı. DC’nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

DARBE TEŞEBBÜSÜ YORUMU

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullanan ilk isim oldu.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Son olarak Eski ABD Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı. Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirtti

George Bush, şöyle devam etti: "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza ciddi zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur..."

TRUMP'TAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump olayların çığırından çıkması üzerine Twitter hesabından itidal çağrısı yaptı. Trump, "ABD Kongre binasındaki herkesten barış içinde kalmalarını istiyorum. Şiddet yok. Unutmayın, Biz Hukuk ve Nizam partisiyiz -Hukuk'a ve muhteşem erkek ve kadınlarımıza saygı gösterelim" mesajını paylaştı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, yardımcılarının Trump'a gerilimi yatıştırmak için daha güçlü bir açıklama yapması konusunda baskı yaptığını fakat Trump'ın şimdiye kadar sert bir tavır takınmaktan kaçındığını yazdı.

Başkan Trump, Ulusal Muhafızlara Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, gelişmeyi Twitter hesabından duyururken, "Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de olayların sona erdirilmesi için çağrı yaparken, şiddet olaylarının hoş görülemeyeceğini belirtti.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN BIDEN: BU BİR KALKIŞMADIR!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, olayların büyümesinin ardından kameralar karşısına geçti. Başkentte yaşananların gerçek Amerika'yı yansıtmadığını belirten Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" dedi.

Joe Biden, Başkan Trump'a çağrı yaparak, "Ulusal televizyona çık ve yemini tut. Anayasa'yı savun. Bu kuşatmanın sonlandırılmasını talep et" ifadelerini kullandı.

NATO VE AB'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

TWITTER HESABI KİLİTLEDİ

Önde gelen Demokrat Kongre üyeleri sosyal medya devlerine Başkan Donald Trump'ın hesaplarının kapatılması için çağrı yaparken, bu konuda ilk adımı atan Twitter oldu. Şirket Trump'ın son tweet'lerini silerken, hesabının 12 saat boyunca kilitleneceğini duyurdu.



Twitter yetkililerinden yapılan açıklamada Başkan Trump'ın bazı tweetlerini sildiği ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 2 ADET BOMBA BULDU

Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası'na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

HİLE İDDİASINI TEKRAR ETTİ

Başkan Trump olaylar öncesi düzenlediği miting sırasında seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika’yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA...

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence’in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

PENCE'TEN TRUMP'A VETO

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Trump'ın çağrısını geri çevirdi ve Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasına engel olmayacağını belirtti. Mike Pence, "Anayasa, hangi seçici kurul oyunun sayılacağı, hangi seçici kurul oyunun sayılmayacağını belirlemek üzere tek taraflı yetki kullanmamı kısıtlıyor" açıklamasında bulundu.

Pence konuşmasında "Anayasa'yı destekleyeceğime ve savunacağıma dair yemin ettim" ifadesini de kullandı.