ABD'de son 24 saatte 322 Kovid-19 ölümü gerçekleşti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 77 bin 564 artışla 34 milyon 756 bin 6'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 612 bin 135 oldu.

California, 3 milyon 944 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 120 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 386 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 625, Texas'ta 53 bin 186 oldu.

163 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 189 milyon 945 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 868 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 572 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 839 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 554 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 423 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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