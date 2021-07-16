ABD'de son 24 saatte 275 Kovid-19 ölümü

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 30 bin 606 artışla 33 milyon 978 bin 140'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 275 artarak 608 bin 410 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 849 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 32 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 43 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 759, Teksas'ta 52 bin 763 olarak belirlendi.

ABD'DE 160 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 185 milyon 135 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 408 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 26 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 262 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 538 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 412 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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