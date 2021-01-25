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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

ABD'de son 24 saatte 1854 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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ABD'de son 24 saatte 1854 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1854 artarak 429 bin 511'e yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 134 bin 220 artışla 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1854 artarak 429 bin 511'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 410 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 299 milyon 84 bini geçti.

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