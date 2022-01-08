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ABD'de şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı!

#ABD#New York#Şok Tabancası
ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

New York başsavcılığı polis tarafından şok tabancası ile vurulduğunda alevler içinde kalarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki adamın ölümünü araştırıyor.

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New York Başsavcılığı, 30 Ekim'de 29 yaşındaki Jason Jones ile Catskill Polis Departmanından memurlar arasıda yaşananları gösteren iki video yayınladı.

İlk videoda Jones ve üç polis memurunun karakol lobisinde olduğunu gösteriyor. Jones'un görüntülerde üzgün olduğu ve odanın içinde hareket ederken sendelemesi dikkat çekiyor. Videolarda ses olmadığı için konuşulanlar bilinmiyor ancak bir süre sonra Jones üstündeki kıyafeti çıkarıyor.

ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

ŞOK TABANCASINI ATEŞLEYİNCE ALEV ALDI

İkinci videoda genç adamın vücuduna ve kafasına el dezenfektanı gibi görünen bir şey sıktığını gösteriyor. Jones kameranın görüş alanı dışındayken polis memuru şok tabancasını ateşliyor ve hemen peşinden büyük bir ışık parlaması görülüyor.

ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

ALEVLER İÇİNDE KALDI, POLİSLER MÜDAHALE ETMEDİ

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Bir sonraki karede Jones, üst bedeni ve başı alevler içindeyken kameranın görüş alanına giriyor, alevleri söndürmek için bariz bir çabayla yerde yuvarlanırken polislerin müdahale etmeden hızla kaçması dikkat çekiyor.

ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

HAYATINI KAYBETTİ

Genç adam yerde dakikalarca kıvrandıktan sonra sağlık görevlileri geldi. Videoda yandıktan sonra cildi kırmızı görünen Jones, polisle uzun uzadıya konuşurken sıkıntı içinde görünüyor.

ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

Hastaneye kaldırılan adam 15 Aralık'ta hayatını kaybetti.

SARHOŞ İDDİASI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Jones'un bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceği gerekçesiyle gözaltına alındığı, ve karakola geldiğinde sarhoş olup polislerle tartıştığı belirtildi.

ABDde şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı

SEBEBİ DEZENFEKTAN MI?

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Şef David Darling, Jones'un kendisini el dezenfektanıyla ıslattığını ve memurların onu bastırmak için bir şok cihazı kullandığını açıkladı. Birçok el dezenfektanı, mikropları öldürmek için yanıcı olan yüksek miktarda alkol içerir ve uygun şekilde kullanılmadığında yangın tehlikesi oluşturabilir.

Genç adamın alev almasındaki sebebin dezenfektan olup olmadığı araştırılıyor. 

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