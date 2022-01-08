ABD'de şoke eden görüntüler... Polis şok tabancası ile ateş etti, alevler içinde kaldı!

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New York Başsavcılığı, 30 Ekim'de 29 yaşındaki Jason Jones ile Catskill Polis Departmanından memurlar arasıda yaşananları gösteren iki video yayınladı.

İlk videoda Jones ve üç polis memurunun karakol lobisinde olduğunu gösteriyor. Jones'un görüntülerde üzgün olduğu ve odanın içinde hareket ederken sendelemesi dikkat çekiyor. Videolarda ses olmadığı için konuşulanlar bilinmiyor ancak bir süre sonra Jones üstündeki kıyafeti çıkarıyor.



İkinci videoda genç adamın vücuduna ve kafasına el dezenfektanı gibi görünen bir şey sıktığını gösteriyor. Jones kameranın görüş alanı dışındayken polis memuru şok tabancasını ateşliyor ve hemen peşinden büyük bir ışık parlaması görülüyor.



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Bir sonraki karede Jones, üst bedeni ve başı alevler içindeyken kameranın görüş alanına giriyor, alevleri söndürmek için bariz bir çabayla yerde yuvarlanırken polislerin müdahale etmeden hızla kaçması dikkat çekiyor.



Genç adam yerde dakikalarca kıvrandıktan sonra sağlık görevlileri geldi. Videoda yandıktan sonra cildi kırmızı görünen Jones, polisle uzun uzadıya konuşurken sıkıntı içinde görünüyor.



Hastaneye kaldırılan adam 15 Aralık'ta hayatını kaybetti.

SARHOŞ İDDİASI

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Jones'un bir kişinin ölümüne neden olmuş olabileceği gerekçesiyle gözaltına alındığı, ve karakola geldiğinde sarhoş olup polislerle tartıştığı belirtildi.



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Şef David Darling, Jones'un kendisini el dezenfektanıyla ıslattığını ve memurların onu bastırmak için bir şok cihazı kullandığını açıkladı. Birçok el dezenfektanı, mikropları öldürmek için yanıcı olan yüksek miktarda alkol içerir ve uygun şekilde kullanılmadığında yangın tehlikesi oluşturabilir.



Genç adamın alev almasındaki sebebin dezenfektan olup olmadığı araştırılıyor.