ABD'de şok! Kamyonetten ateş açtılar: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde Rayshard Brooks’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda silahlı saldırı düzenlendi. ABD medyası, bir kamyonetin camından sarkan silahlı bir saldırganın hareket halindeki araçtan protestoculara ateş açtığını ve olay yerinden kaçtığını duyurdu.

Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Atlanta Polis Departmanı (APD) silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve arkasındaki nedenlerin araştırıldığını açıkladı.