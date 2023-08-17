ABD'de skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi

Haberin Devamı

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos’ta başlayan ve tarihi Lahaina kentini neredeyse tamamen küle çeviren orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor.

Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiği duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Bin 300 kişinin ise hala kayıp olduğu, arama çalışmalarının kadavra köpekleri ile sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

ABD'nin günlerdir bir numaralı gündemi olan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken ihmal iddiaları ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Sağlam bir acil durum sireni uyarı sistemine sahip olan adada yangınlara rağmen bu sistem aktif hale getirilmemiş ve bu karar tepkileri beraberinde getirmişti.

CNN International bu skandal karar üzerine bölge halkı ile konuşmuş pek çok kişi yangınlardan dev siyah dumanları görene kadar durumun ciddiyetinden haberdar olmadıklarını belirtti.

Skandalda ikinci perde ise Maui'nin Acil Durum Yönetim Dairesi Başkanı Herman Andaya'nın açıklamaları ile yaşandı.

Andaya, orman yangınları adayı kasıp kavururken uyarı sirenlerini etkinleştirmediği için pişmanlık duymadığını belirtti.

'Sirenleri çalsaydık bile o insanları kurtaramazdık' diyen Andaya, dağın yamacında yaşayan insanların sistem aktif hale getirilse bile öleceklerini savundu.

Bir gazetecinin afet konusundaki deneyimsizliğine dikkat çekmesi ve istifayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Andaya'nın cevabı 'çok sayıda eğitimden de geçtik. Bu yüzden vasıfsızım demek bence yanlış' oldu.

Haberin Devamı

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

Biden'ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor.