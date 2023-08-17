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ABD'de skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi

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#Hawaii#ABD#Dünya
ABDde skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:57

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e ulaştı. İhmal iddialarının merkezindeki ismin skandal açıklamaları ise ülke gündemine adeta bomba gibi düştü.

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ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos’ta başlayan ve tarihi Lahaina kentini neredeyse tamamen küle çeviren orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor.

Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiği duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Bin 300 kişinin ise hala kayıp olduğu, arama çalışmalarının kadavra köpekleri ile sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

ABDde skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi

ABD'nin günlerdir bir numaralı gündemi olan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken ihmal iddiaları ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

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Sağlam bir acil durum sireni uyarı sistemine sahip olan adada yangınlara rağmen bu sistem aktif hale getirilmemiş ve bu karar tepkileri beraberinde getirmişti.

CNN International bu skandal karar üzerine bölge halkı ile konuşmuş pek çok kişi yangınlardan dev siyah dumanları görene kadar durumun ciddiyetinden haberdar olmadıklarını belirtti.

Skandalda ikinci perde ise Maui'nin Acil Durum Yönetim Dairesi Başkanı Herman Andaya'nın açıklamaları ile yaşandı.

ABDde skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi

Andaya, orman yangınları adayı kasıp kavururken uyarı sirenlerini etkinleştirmediği için pişmanlık duymadığını belirtti.

'Sirenleri çalsaydık bile o insanları kurtaramazdık' diyen Andaya, dağın yamacında yaşayan insanların sistem aktif hale getirilse bile öleceklerini savundu.

Bir gazetecinin afet konusundaki deneyimsizliğine dikkat çekmesi ve istifayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Andaya'nın cevabı 'çok sayıda eğitimden de geçtik. Bu yüzden vasıfsızım demek bence yanlış' oldu.

ABDde skandal üzerine skandal... Kendisini böyle savundu: Zaten öleceklerdi

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Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

Biden'ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor.

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#Hawaii#ABD#Dünya

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