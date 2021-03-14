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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

ABD'de skandal görüntüler! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı

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ABD'de skandal görüntüler! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'de Michigan eyaletinde bir doktor ameliyat masasındaki hastanın doku ve organlarıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Kuruluşun ülkenin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids ilçesinde bulunan bir hastanesindeki bazı kadın doğum doktorları, ameliyathanedeki hastaların doku ve organlarıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki bir hesaptan paylaştı.

Poz verdikleri organ veya dokuların uzunluğunun ve ağırlığının tahmin edilmesini isteyen doktorların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Spectrum Health sağlık kuruluşu söz konusu paylaşımların hayal kırıklığıyla öğrenildiğini belirterek sorunu çözmek için harekete geçildiğini duyurdu.

Paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatılırken, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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