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ABD’de siyahiler için kurulan üniversitelere bombalı saldırı tehdidi

#ABD#Üniversite#Tehdit
ABD’de siyahiler için kurulan üniversitelere bombalı saldırı tehdidi

ABD’de 1964 yılı öncesinde siyahilerin okumasına izin verilen üniversite ve kolejlerin yer aldığı eğitim kurumlarına yönelik bombalı saldırı tehdidi gerçekleştirildi.

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ABD’de siyahiler için kurulan üniversitelere yönelik bomba tehditlerinde artış yaşanıyor. ABD’de Washington, Georgia ve Louisiana’da bulunan ve 1964 yılı öncesinde siyahi öğrencilerin okumasına izin verilen kolej ve üniversitelerin yer aldığı eğitim kurumlarına 1 ay içerisinde ikinci kez bomba tehdidi yapıldı. Tarihi Siyahi Üniversite ve Kolejleri (HBCU) kampüsünün çevresine patlayıcı yerleştirildiği iddiasının ardından yapılan aramada herhangi bir düzenek bulunamadı. Ancak, okullarda eğitime ara verildi.

Florida’da bulunan Edward Waters Üniversitesi Rektörü A. Zachary Faison, kampüsün çevresinden çok sayıda patlayıcı bulunduğunu ifade ederek, “Bu tehdidi bu zamanda almamızın tesadüf olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, bomba tehditlerinin farkında olduklarını ifade ederken, bomba tehditlerine ilişkin araştırmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu tür saldırıları ciddiye aldıklarını ifade ederek, saldırıların amacının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

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#ABD#Üniversite#Tehdit

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