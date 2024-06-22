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ABD'de silahlı saldırıda 3 kişi öldü

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#ABD#Silahlı Saldırı#Arkansas
ABDde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:52

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir bakkala ateş açan silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürürken öldürürken çıkan çatışmada 2'si polis 10 kişi de yaraladı.

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ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bakkala ateş açıldı. Etraftakiler panikle kaçışırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar yaptığı açıklamada, “Maalesef 11 masum sivil vuruldu, 3'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı. Ayrıca 2 polis de yaralı. 44 yaşındaki saldırgan ise vurularak tutuklandı” bilgisini paylaştı.

Hagar, saldırganın ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı sivillerin ise bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'a saldırıyla ilgili bilgi verildiğini aktardı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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#ABD#Silahlı Saldırı#Arkansas

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