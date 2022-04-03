Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de silahlı saldırı... Ölü ve yaralılar var

#ABD#Saldırı#Dünya
ABDde silahlı saldırı... Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Ülke basını saldırı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, duyurdu.

Haberin Devamı

ABD, güne saldırı haberi ile uyandı. Sacramento kentinde sabah erken saatlerde silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yerel basın saldırı neticesinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görgü tanıkları, arabadaki bir adamın olay yerinden kaçmadan önce El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları 50'ye yakın silah sesi duyulduğunu bildirildi.

Haberin Devamı

Sacramento polis sözcüsü saldırının 10. ve J Sokakları bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Olay ile ilgili detaylı resmi açıklamanın ilerleyen dakikalarda yapılması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Saldırı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık