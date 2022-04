ABD'de silahlı saldırı... Ölü ve yaralılar var

ABD, güne saldırı haberi ile uyandı. Sacramento kentinde sabah erken saatlerde silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yerel basın saldırı neticesinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6