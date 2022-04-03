ABD'de silahlı saldırı... Ölü ve yaralılar var

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ABD, güne saldırı haberi ile uyandı. Sacramento kentinde sabah erken saatlerde silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yerel basın saldırı neticesinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6 — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) April 3, 2022

Görgü tanıkları, arabadaki bir adamın olay yerinden kaçmadan önce El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları 50'ye yakın silah sesi duyulduğunu bildirildi.

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Sacramento polis sözcüsü saldırının 10. ve J Sokakları bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Olay ile ilgili detaylı resmi açıklamanın ilerleyen dakikalarda yapılması bekleniyor.