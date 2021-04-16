ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın geçtiği son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Amerikan ABC kanalı polisin olayı "çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu" bir olay olarak nitelediğini bildirdi.

Yapılan ilk resmi açıklamada saldırı nedeniyle yaralılar olduğu bilgisine yer verildi. Resmi kaynaklar henüz saldır nedeniyle yaşanan bir can kaybı bildirmedi.

Açıklamada yaralıların durumları ilgili bir bilgiye de yer verilmedi. Saldırı nedeniyle yaralananların bölgedeki hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi. FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın ise ölü ele geçirildiği belirtiliyor.

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