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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.
Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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