HABERLERDünya Haberleri

ABD'de silahlı saldırı! Covid-19 aşısına sinirlendi: Dehşet saçtı... 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#C.D.C.#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 12:23

ABD'deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (C.D.C.) kurşunların hedefi oldu. Hastalığına Covid-19 aşısının sebep olduğunan inanan bir kişi, C.D.C. genel merkezinin ana giriş kapısı önünde dehşet saçtı. Yaşanan olayda, saldırganın yanı sıra bir polis memuru hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bir kişi, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (C.D.C.) genel merkezinin önünde dehşet saçtı.

Saldırganın C.D.C. genel merkezinin ana giriş kapısı önünde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada bir polis memurunun öldüğü bildirildi. Saldırganın ölü olarak ele geçirildiği aktarılırken çatışma sırasında vurulup vurulmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Atlanta Polis Şefi Darin Schierbaum, olayın tek bir silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirildiği tahmininde bulunduklarını ve saldırganın kimliğinin açıklanmadığını söyledi.

Ölen polisin, üçüncü çocuğunu bekleyen iki çocuk babası 33 yaşındaki David Rose olduğu ve olay yerine ilk olarak Rose'un geldiği kaydedildi. Rose'un, acilen Emory Üniversitesi hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

COVID-19 AŞISI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

C.D.C. binasının pencerelerinde, saldırganın açtığı ateş nedeniyle delikler oluştu. Ateş hattında kalan solunum hastalıkları bölümünün direktörü Dr. Demetre Daskalakis'in şans eseri o anda ofisinde olmaması sayesinde hayatta kaldı.

Polis, Covid-19 aşısının yaşadığı hastalığa sebep olduğuna inandığı gerekçesiyle saldırganın bu olayı gerçeleştirdiğine inandıklarına söyledi.

Saldırganın üzerinde iki adet tabanca ve biri av tüfeği olmak üzere iki tüfek bulduklarını kaydeden polis, saldırganın ameliyat maskesi taktığını aktardı.

New York Times'ta yer alan habere göre, saldırganın babasının, daha önce oğlunun intihar eğilimi olduğunu söylediği ve yetkililere saldırı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

EMORY ÜNİVERSİTESİ'NDEN ACİL UYARI

Emory Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadesine yer verildi.

Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenirken, üniversite silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.

