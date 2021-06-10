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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 10.06.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı! Can kayıpları var

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ABD'de silahlı saldırı! Can kayıpları var

ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

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