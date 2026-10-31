ABD'de silahlı saldırı: Cadılar Bayramı mağazasında dehşet... 1 ölü 6 yaralı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cadılar Bayramı öncesinde alışveriş yapanların bulunduğu mağazada silahlı saldırı düzenlendi. San Francisco'nun yaklaşık 76 kilometre kuzeydoğusundaki Fairfield kentinde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan en az 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklanırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CADILAR BAYRAMI ALIŞVERİŞİ SIRASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Cadılar Bayramı ürünleri tedarik eden "Spirit Halloween" mağazında gerçekleşen saldırnın ardından Fairfield Polis Şefi Dan Marshall, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 20.30 sıralarında yaşandığını belirtti.

Cadılar Bayramı alışverişi için son dakika müşterilerinin de geldiği mağazada silah sesleri duyuldu. Saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, altı kişi ise silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan en az üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

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Marshall, olay yerinde kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli ya da şüphelilerin henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis, saldırıda birden fazla kişinin rol alıp almadığını da doğrulamadı. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, kurbanların kimlikleri ve yaşları hakkında da bilgi paylaşılmadı.

Polis ekipleri yaptıkları açıklamada, "Olay yeri hâlâ çok aktif. Görgü tanıklarının sorgusu devam ediyor. Bu korkunç silahlı saldırıdan sorumlu şüpheliyi tespit etmek için titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

New York Post'ta yer alan habere göre Marshall, Solano Town Center alışveriş merkezi dışındaki herhangi bir bölgenin karantina altına alınmadığını da belirtti.

MAĞAZADAKİLER CAN HAVLİYLE KAÇTI

Saldırı sırasında müşterilerle dolu olan mağazada büyük panik yaşandı. Silah seslerini duyan müşteriler, canlarını kurtarmak için çevredeki alanlara kaçtı.

Eşinin yaklaşık yedi el silah sesi duyduğunu belirten tanık, "Bana sadece birkaç silah sesi duyduğunu ve insanların koşuşturduğunu, bağırdığını ve ağladığını söyledi" dedi.

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Tanık, silah seslerinin ardından insanların otoparklara ve alışveriş merkezinin daha iç kısımlarına doğru koşarak güvenli bir yere ulaşmaya çalıştığını aktardı.

Bir başka görgü tanığı, Spirit Halloween çalışanı bir kadının saldırgan veya saldırganlara ilişkin "İçeri girdiler ve ateş etmeye başladılar" dediğini aktardı.

FBI'DAN SORUŞTURMAYA DESTEK

Fairfield Polis Departmanının yürüttüğü soruşturmaya FBI dahil birçok kurum destek verdi. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için alışveriş merkezine ekipler gönderildi.

FBI Sacramento Ofisi, yaptığı açıklamada, "FBI, bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı olayına yardımcı olmak üzere ekip görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan SWAT ekiplerinin, alışveriş merkezinde geniş çaplı arama başlattığı kaydedildi.