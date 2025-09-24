×
Dünya Haberleri

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Dallas#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 16:17

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun Dallas'taki merkez binasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Dallas polisi, saldırı nedeniyle 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, silahlı saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini kaydetti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) Dallas'taki merkez binasına saldırı düzenlendiği ve olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dallas polisi, yaralanan 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, silahlı saldırının ICE binasını gören bir binadan gerçekleştiğini belirtti.

CNN’e konuşan ICE Vekil Direktörü Todd Lyons, saldırıyı doğrulayarak “Vurulanlar arasında çalışanlar, binayı ziyaret eden siviller ya da gözaltındaki kişiler olabilir. Şu anda bu bilgileri netleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ancak son dönemde ICE görevlilerinin hedef alındığı olayların arttığını vurguladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, binanın yakınındaki otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.

