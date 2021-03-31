MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
GeriDünya ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti.

Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi