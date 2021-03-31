ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti.



Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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