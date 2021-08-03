MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
GeriDünya ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis, saldırının eyalete bağlı Greenwood County bölgesindeki bir evde dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiğini açıkladı.

Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saldırının sebebi açıklanmazken, polis olayla ilişkili olduğu belirtilen 36 yaşındaki Jeffrey David Powell için arama faaliyetlerine başladı.

Zanlının yakalanması için eyalet polisinin de dahil olduğu soruşturmada Powell'ın silahlı olduğu ve görülmesi halinde güvenlik güçlerine bildirilmesi uyarısında bulunuldu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi