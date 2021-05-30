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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 30.05.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü!

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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü!

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, bir kez daha silahlı saldırı haberi ile gündemde.

Bu sefer adres ülkenin Florida eyaletiydi. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırı nedeniyle en az 20 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırıda Hialeah şehrindeki bir bilardo kulübünün hedef alındığını belirtti.

Görgü tanıkları beyaz bir aracın kulüp önüne geldiğini, aracın içindeki 3 kişinin, konser için bekleyen kalabalığa ateş açtığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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