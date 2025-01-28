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ABD'de silahlı saldırı: 2 kişiyi öldürdü

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#ABD#Silahlı Saldırı#Indiana
ABDde silahlı saldırı: 2 kişiyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:35

ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.

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ABD'nin Indiana eyaletinin Elkhart bölgesindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, olayda saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını bildirdi.

Elkhart Polis Şefi Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bu acıyı özellikle mağdur aileleri, olaya müdahale eden görevliler, yaralı polislerin aileleri ve bu trajik olayın tüm tanıkları hissediyor” dedi.

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#ABD#Silahlı Saldırı#Indiana

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