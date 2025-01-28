ABD'de silahlı saldırı: 2 kişiyi öldürdü

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ABD'nin Indiana eyaletinin Elkhart bölgesindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, olayda saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını bildirdi.

Elkhart Polis Şefi Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bu acıyı özellikle mağdur aileleri, olaya müdahale eden görevliler, yaralı polislerin aileleri ve bu trajik olayın tüm tanıkları hissediyor” dedi.