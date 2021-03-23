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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:16 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

ABD yine bir silahlı saldırı haberi ile gündemde.

Ülkenin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

ABDde silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Aynı haberlere göre, hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru da yer aldı.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada saldırganın yaralı olarak ele geçirildiği ve tedavisinin sürdüğü bilgisine yer verildi.

ABDde silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

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