ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD yine bir silahlı saldırı haberi ile gündemde.

Ülkenin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Aynı haberlere göre, hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru da yer aldı.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada saldırganın yaralı olarak ele geçirildiği ve tedavisinin sürdüğü bilgisine yer verildi.

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

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