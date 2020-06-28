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Haber Giriş: 28.06.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

California eyaletinin Red Bluff kentinde süpermarket zinciri Walmart'a ait dağıtım merkezinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Saldırının ardından polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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