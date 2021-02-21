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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı. Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

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