ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı. Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.