ABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı: En az 10 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 08:48

ABD'nin Oklahoma eyaleti yakınlarındaki Arcadia Gölü'nde düzenlenen bir partide silahlı saldırı meydana geldi. Olay sonrasında en az 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edmond Polis Sözcüsü Emily Ward, Arcadia Gölü yakınlarında gençlerin toplandığı bir bölgede yerel saatle 21:00 civarında silah sesleri duyulduğuna dair çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi. ABD'nin Oklahoma eyaleti yakınlarındaki bölgede kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Ward, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Şu anda metropolün her yerinde mağdurlarla ve tanıklarla görüşüyoruz" dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KAÇTI 

Saldırı sırasında birçok kişinin kendi araçlarıyla olay yerinden ayrıldığını açıklayan Ward, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı söylendi. Edmond polisi, soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği bilgisini verdi.

