ABD’de ‘silahlı’ gösteriler sürüyor

Dün de çok sayıda eyalette “COVID-19 salgını önlemlerinin iptal edilmesi ve normal yaşama dönülmesi” talebiyle gösteriler düzenlendi. Teksas eyaletinin Austin kentinde yapılan gösteride, eylemciler Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin “kovulması” çağrısında bulundu. Büyük kısmı maskesiz eylemcilerin bir kısmının ‘COVID-19 yalandır’ pankartları taşıdığı görüldü. Koronavirüs önlemlerine tepkinin büyük olduğu Teksas, kısıtlamaların gevşetileceği ilk eyalet olmaya hazırlanıyor. Başkan Trump, Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı işyerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyurdu. ABD Başkanı önceki günkü konuşmasında, koronavirüs önlemlerine karşı eylemleri, “Minnesota’yı özgürleştirin, Michigan’ı özgürleştirin, Virginia’yı özgürleştirin” ifadeleriyle cesaretlendirmişti.

OTOMATİK TÜFEKLER

Protestolardan en dikkat çekici olanı ise New Hampshire eyaletinde düzenlendi. Aralarında otomatik tüfekli kişilerin de bulunduğu yüzlerce gösterici, eyalet meclisinin önünde toplandı. Boogaloo Hareketi üyesi çok sayıda kişi, uzun namlulu silahlar ve çelik yeleklerle kısıtlamaları protesto etti.

ABD’de valilerin COVID-19 salgınına karşı aldığı önlemlere itiraz eden Trump destekçileri çok sayıda eyalette gösteri yaptı. Eylemcilerin arasında silahlı kişiler dikkat çekti. Ülkede birkaç eyalet ise normal yaşama dönme hazırlığı içinde.