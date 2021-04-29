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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı çatışma! 2'si polis 5 kişi öldü

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ABD'de silahlı çatışma! 2'si polis 5 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ihbar üzerine bir adrese giden polis ile evdeki silahlı saldırgan arasında çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Watauga ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Blue Ridge kasabasında ev sakini ile polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin 2'sinin polis, 1'inin saldırgan, 2'sinin ise saldırganın anne ve üvey babası olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine eve giden polis ile girişe barikat kuran ev sahibi arasında yaklaşık 13 saat çatışma yaşandığı belirtildi.

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