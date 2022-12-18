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ABD'de silahını teslim edenlere 500 dolar ödül

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#ABD#Silah#Dünya
ABDde silahını teslim edenlere 500 dolar ödül
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 10:40

ABD'nin New York eyaletinde Brooklyn Bölge Savcılığı ve New York Polis Departmanı (NYPD) iş birliği kapsamında yapılan etkinlikte silahını teslim eden kişilere 500 dolarlık para ödülü verildi.

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New York'un Brooklyn bölgesinde bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Brooklyn Bölge Savcılığı ve New York Polis Departmanı (NYPD) iş birliği ile Cornerstone Baptist Kilisesi'nde yapılan etkinlikte silahını teslim eden kişilere çeşitli ödüller verildi.

Brooklyn Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, silah teslimi yapan en az 150 kişiye 500 dolarlık para ödülü verildiği belirtildi. Etkinliğin amacının şiddeti azaltmak olduğunu söyleyen NYPD Komiseri Keechant Sewell, "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır. Bu amaçla, New Yorkluları güvende tutmak için silah toplama da dahil mevcut her stratejiyi uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, silahını teslim eden ilk 25 kişiye de tablet hediye edildi.

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