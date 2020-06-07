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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

ABD’de sıcak saatler! Trump ‘10 bin asker istedi’ iddiası

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ABD’de sıcak saatler! Trump ‘10 bin asker istedi’ iddiası
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Beyaz Saray'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası başlayan protestolar için Washington'a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

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