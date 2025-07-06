ABD'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: 15'i çocuk en az 50 kişi hayatını kaybetti

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Kerr County Şerifi Larry Leitha, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Leitha, hayatını kaybedenler arasındaki 5 çocuk ve 12 yetişkinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Perşembe gecesinden cuma sabahına kadar devam eden şiddetli yağmurlar, Guadalupe Nehri'nin taşmasına neden olarak su seviyesini 11,8 metreye yükseltti. Sel felaketi, 1987'deki selden sonra bölgenin yaşadığı en büyük ikinci felaket olarak kayıtlara geçti.

CNN'e konuşan Kerrville Şehir Yöneticisi Dalton Rice, arama kurtarma çalışmalarının Orta Teksas'ta en yüksek öncelik olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten can güvenliğine odaklandık. Birincil hedefimiz, olaydan etkilenen her bir kişiyi bulup kurtarmak ve bunu sağlamak için gece boyunca çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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KAMPLARDA KALAN 27 ÇOCUK KAYIP

Teksas'ta meydana gelen sel felaketinde en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Guadalupe Nehri'nin taşarak bölgede yaz kampları için kullanılan alanları sular altında bırakmasının ardından 27 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Sel felaketi sırasında kızları bölgedeki bir kampta olan ebeveynler, kamptan gelen kısa bir e-posta üzerine Kerr County'ye doğru yola çıktı. Ebevenylere gönderilen e-postada, "Felaket seviyesinde sel felaketi yaşadık. Kızınız kayıpsa size haber verildi. Kişisel olarak sizinle iletişime geçilmediyse, kızınız kayıp değildir" ifadelerinin yer aldığı ifade edildi.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, düzenlediği basın toplantısında, kampta yaklaşık 750 kızın bulunduğunu açıkladı ve yüzlerce çocuğun kurtarıldığını belirtti.

KERR COUNTY'DE 15'İ ÇOCUK 43 KİŞİ ÖLDÜ

Kerr County Şerifi Larry Leitha, bölgede bölgesinde ölü sayısı 15 çocuk da dahil olmak üzere 43'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Leitha, yetkililerin kayıp 12 yetişkin ve 5 çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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Austin-San Antonio Ulusal Hava Durumu Servisi ofisinden meteorolog Emily Heller, sel felaketinin nedenine ilişkin, "Bu bölgeleri bu kadar tehlikeli yapan şey, kısa sürede görülen aşırı yağışlar" dedi.