ABD'de ani sel felaketi alarmı: Yağışların yeniden başlaması bekleniyor! Onlarca kişi kayıp

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Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı. Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Teksas Ordusu yetkilileri, şu ana kadar 520 kişinin güvenli bir şekilde kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma operasyonları kapsamında 361 hava tahliyesi operasyonu gerçekleştirildi. Yetkililer, 159 kişinin karadan yapılan müdahalelerle kurtarıldığını duyurdu.

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'ANİ SEL' TEHLİKESİ

Texas Valisi Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi. Abbott, eyaletin bazı bölgelerinde "ani sel" riskinin sürdüğünü açıkladı. Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki günlerde daha fazla şiddetli yağış beklendiğini ifade eden Abbott, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Vali, Büyük Ülke, Concho Vadisi, Orta Teksas ve Kerrville gibi bölgelerde ani sellere yol açabilecek yağışların etkili olabileceğini kaydetti. Kerrville'de daha önce görülen şiddetli yağışların tekrarlanmayacağını belirten Abbott, tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Abbott, risk altındaki bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Abbott, "ek yağışların ani sellere neden olma ihtimali yüksek olduğu" uyarısı yaparak, "Toprağın halihazırda suya doymuş olduğunu unutmamalısınız" diye konuştu.

Yetkililer, özellikle alçak kesimlerde ve nehir yataklarına yakın yerlerde ikamet edenlerin hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Acil durum ekiplerinin, olası afet senaryolarına karşı alarm durumunda olduğu bildirildi.

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KERR COUNTY'DE EN AZ 40 YETİŞKİN VE 28 ÇOCUK ÖLDÜ

Selden etkilenen Kerr County'de ise 40 yetişkin ve 28 çocuğun yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kerr County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 20 farklı kurumdan 400'ü aşkın görevlinin arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

Çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 100'den fazla hava, su ve kara aracının bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Teksas Ulusal Muhafızları ve Hava Ulusal Muhafızları'nın, helikopterlerle havadan arama yaparak zor durumdaki vatandaşlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

TEXAS'TAKİ SEL FELAKETİ

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

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Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.