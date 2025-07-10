×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 119'a çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ABD'de Sel#Can Kaybı#Texas
ABDdeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 119a çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 09:35

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kerr bölgesinde 36'sı çocuk olmak üzere toplamda 95 kişinin öldüğü kaydedildi.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABDdeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 119a çıktı

AFET BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ VAR

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Gözden KaçmasınTexasta meydana gelen selde 160tan fazla kişi kayıpTexas'ta meydana gelen selde 160'tan fazla kişi kayıpHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD'de Sel#Can Kaybı#Texas

BAKMADAN GEÇME!