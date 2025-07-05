ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

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ABD'nin Texas eyaletinde çeşitli bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 25 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas'taki Kerr County Şerifi Larry Leitha, "Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız devam ediyor. Bu muhtemelen birkaç günlük bir süreç olacak." açıklamasında bulundu.

Leitha, bölgede "sel uyarısı" süresinin uzatıldığını belirterek, ölü sayısının daha fazla artabileceğini sözlerine ekledi.

Eyalet yetkilileri, 237 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kaç kişinin hâlâ kayıp olduğu bilinmezken kurtarılan 167 kişinin helikopterle kurtarıldığı aktarıldı.

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KAMP YAPAN 23 İLA 25 ÇOCUKTAN HABER ALINAMIYOR

Teksaslı yetkililer, Guadalupe Nehri'nin sabahın erken saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış sonucu taşması sonucu bir kampta yaşayan 23 ila 25 çocuğun hala kayıp olduğunu söyledi.

Houston'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan çocuklardan haber alınamadığını bildirerek, "Bu, onların kayıp olduğu anlamına gelmiyor, belki ağaçların üstündedirler veya sadece ulaşım alanı dışındadırlar." diye konuştu.

Kız çocuklarına yönelik özel bir Hristiyan yaz kampında yaşanan "felaket seviyesindeki sel" nedeniyle Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Camp Mystic'te 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Texas Ulusal Muhafızları, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldıkları bilgisini paylaştı.

NEW JERSEY'DE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD medyasına konuşan Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, New Jersey'nin orta kesimindeki 54 bin nüfuslu Plainfield bölgesinde en az 3 kişinin araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Mapp, "Bu trajedi, doğanın gücünün ve hayatın kırılganlığının bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı, aşırı yağmur ve fırtınaların "derin yara ve hasar" bıraktığını belirtti. Mapp, bu nedenle Plainfield'de bugün yapılması planlanan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini bildirdi.

Aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu yaklaşık 20 bin kişi elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.