ABD'de sel felaketi: 22 ölü!

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Hava Servisi 24 saat içinde düşen yağış miktarı rekorunun kırıldığını açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sel nedeniyle yaklaşık 4 bin 200 kişi elektriksiz kalırken, suyun baz istasyonlarına zarar vermesi sonucu bölgede iletişim de aksadı.

ABD Başkanı Joe Biden, felakette hayatını kaybedenler çin başsağlığı diledi.

Biden, "Sel nedeniyle ani ve trajik can kayıpları için en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu korkunç felakette ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sunacağız" dedi.

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