ABD’de seçim için siber savunma talimatı

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ABD merkezli Axios’un ulaştığı 22 Eylül tarihli genelgeyle ABD Siber Komutanlığı ve savunma kurumlarına, yabancı aktörlerin seçim sürecine yönelik müdahalelerini tespit etme, engelleme ve etkisiz hale getirme talimatı verildi. Pentagon, düzenlemenin “sandık merkezlerinde asker görevlendirilmesini ya da Ulusal Muhafızların seçim sürecine müdahalesini” öngörmediğini, odağın yabancı kaynaklı siber tehditler olduğunu vurguladı. ABD ordusunun siber birimleri, seçim sistemlerinin 2017’de kritik altyapı ilan edilmesinden bu yana güvenlik çalışmalarına destek veriyor.

2024 başkanlık seçimleri öncesinde de Rusya’nın dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin iddialar kapsamında gizli bir operasyon yürütüldüğü medyaya yansımıştı.