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ABD’de seçim için siber savunma talimatı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Siber Savunma#Seçim
ABD’de seçim için siber savunma talimatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin yabancı ülkelerin olası müdahalelerine karşı korunması amacıyla Pentagon’un gelişmiş istihbarat, siber güvenlik ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanmasını öngören genelgeyi imzaladı.

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ABD merkezli Axios’un ulaştığı 22 Eylül tarihli genelgeyle ABD Siber Komutanlığı ve savunma kurumlarına, yabancı aktörlerin seçim sürecine yönelik müdahalelerini tespit etme, engelleme ve etkisiz hale getirme talimatı verildi. Pentagon, düzenlemenin “sandık merkezlerinde asker görevlendirilmesini ya da Ulusal Muhafızların seçim sürecine müdahalesini” öngörmediğini, odağın yabancı kaynaklı siber tehditler olduğunu vurguladı. ABD ordusunun siber birimleri, seçim sistemlerinin 2017’de kritik altyapı ilan edilmesinden bu yana güvenlik çalışmalarına destek veriyor.

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2024 başkanlık seçimleri öncesinde de Rusya’nın dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin iddialar kapsamında gizli bir operasyon yürütüldüğü medyaya yansımıştı.

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#ABD#Siber Savunma#Seçim

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