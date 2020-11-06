ABD'de seçim gerginliği! Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

Tarihi seçimin ardından kritik eyaletlerden biri olan Pensilvanya'ya bağlı Philadelphia'da polis eyalette sayımların yapıldığı Pensilvanya Kongre Merkezi'ne yönelik bir saldırı planının açığa çıkarıldığını duyurdu.

ARAÇLA SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Philadelphia Eyalet polisi basına yaptığı açıklamada, "bir araç saldırı amacıyla Virginia'dan hareket etti. İpuçları üzerine harekete geçildi. Düzenlediğimiz operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı" dedi.

Eyalet polisi, yapılan aramada ise bir silah ele geçirildiği açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.