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ABD'de seçim anketlerine göre Harris, 3 eyalette Trump’ı geride bıraktı

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#ABD#Donald Trump#Kamala Harris
ABDde seçim anketlerine göre Harris, 3 eyalette Trump’ı geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 21:16

ABD’de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlerde Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.

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ABD’de başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. ABD’de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump’ı geride bıraktı. Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50’ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris’in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.

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#ABD#Donald Trump#Kamala Harris

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