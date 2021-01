ABD'de sanal yılbaşı yılbaşı kutlaması göz kamaştırdı

Her yıl soğuk havaya rağmen yüzbinlerce kişinin hıncahınç doldurduğu meydanda bu yıl sadece bir avuç davetli misafir kutlamalara katılabildi.



“2020 Kahramanları” adıyla Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda bulunan sağlık, acil müdahale ve diğer temel hizmet sektöründen yaklaşık 40 kişi, aileleri ve sevdikleriyle sosyal mesafeyi gözeterek meydanda kutlamaları izledi.



New York Polis Teşkilatı (NPYD) Times Meydanı'nın etrafını barikatlarla çevirerek olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar için alana girmek isteyen halktan kişilere de izin verilmedi.



KUTLAMALARIN BU YILKİ TEMASI '2020 KAHRAMANLARI'



Bu yılki teması Kovid-19 salgınıyla mücadeleye atfen "2020 Kahramanları" olan Times Meydanı'ndaki kutlamada gösteriler akşam saat 18.00'de başlayarak 12.30'a kadar sürdü.



Aktör Jonathan Bennett tarafından sunulan Times Meydanı yeni yıl kutlama programı, reklamsız olarak televizyon kanalları ve internet üzerinden halkın izlenimine sunuldu. Ulusal kanallar kendi sunucu ve muhabirleri ile zaman zaman Times Meydanı'na canlı bağlanarak kutlama programında kendi akışını oluşturdu.



Değişik pop müzik ve dans gruplarının performanslarını sergilediği kutlamalar kapsamında Jennifer Lopez ve Cyndi Lauper gibi ünlü ses sanatçıları konser verdi.



Saatlerin gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile salgında ön saflarda mücadele eden temel hizmet çalışanı temsilcileri, 60 saniyede düşecek olan kristal topun düğmesine bastı.



Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top geri sayım ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı.



Kristal topla birlikte yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan 1360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösteri de bu sene tenha geçen Times Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.



Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden canlı yayınlanan Times Meydanı'ndaki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor.