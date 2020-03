ABD’de salgın patladı

Koronavirüs pandemisinin yeni merkezi olabileceği dört gün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dile getirilen ABD’de COVID-19 hastalığının bilançosu artıyor. New York, dün itibariyle 38 bin 977 vaka ve 466 can kaybıyla ile ABD’de bu hastalığın en ağır darbe vurduğu eyalet oldu. 8.4 milyon nüfusu ile ABD’nin en kalabalık şehri olan New York City’de de hızla artan vakalar yüzünden hastane kapasitesi gidererek zorlanmaya başlarken, doktorlar artık sadece yaşlılar değil, genç ve orta yaşlılarda da ağır vaka ve can kayıplarının görüldüğü uyarısında bulundu.

‘11 EYLÜL’DEN BETER’

AFP’nin haberine göre New York’ta isminin açıklanmasını istemeyen Jewish Tıp Merkezi’nde çalışan bir görevli, “Artık 50, 40, 30’lu yaşlardakiler söz konusu. Dışarı çıkmamaları veya kendilerini korumaları ve ellerini yıkamaları konusunda uyarıları dinlemediler. 30’lu yaşlarında birilerinin ölümünü izlemek çok zor. Ziyaretçiniz olmuyor. Kendi başlarına solunum cihazı ile odadalar” ifadelerini kullandı. New York acil tıbbi hizmetler departmanı sorumlularından Anthony Almojeria da, günde 6 binden fazla çağrı aldıklarını, 11 Eylül terör saldırılarında dahi bu kadar çağrı almadıklarını belirterek, bunun bir ‘rekor’ olduğunu söyledi.

‘KAPASİTELERİ ARTTIRIN’

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki hastanelerin kapasitelerini yüzde 50 veya yüzde 100 arttırmalarını istedi. Bazı hastaların 20 ila 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı. Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.

ORDU HASTANE GEMİSİ

Öte yandan COVID-19 ile mücadelede zayıf reaksiyon vermekle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü salgının merkez üssü haline gelen New York’a varacağını açıkladı. Başkan Donald Trump, “ABD donanmasına bağlı Comfort isimli hastane gemisi cumartesi günü Virginia’dan hareket edecek ve pazartesi günü New York Limanı’na varacak” dedi.