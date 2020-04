ABD’de salgın neden patladı

ABD’de koronavirüs ölümlerinin neden bu kadar büyük bir artış gösterdiği tartışılıyor. Bu konuyla ilgili en güçlü teori ABD’de çok yaygın olan obezite, diyabet ve yüksek tansiyon sorunlarının koronavirüs hastaları üzerinde oldukça olumsuz bir rol oynadığı yönünde. Halk sağlığındaki bu olumsuz tablonun COVID-19 konusunda enfeksiyon ve ölüm riskini arttırdığı belirtiliyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD’de yetişkin nüfusunun yüzde 42.4’ü, çocukların ise yüzde 18.5’i obez. Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan yapılan yeni bir araştırma, griple enfekte olan obez yetişkinlerin sadece ciddi komplikasyonlar açısından daha büyük bir risk altında olmadığını, aynı zamanda hastalığı daha uzun üzere taşıdığını da ortaya koymuştu.

TABLO VAHİM

ABD’de koronavirüs krizi her geçen gün derinleşiyor. Vaka sayısı 220 binin, ölü sayısı ise 5 binin üzerine çıktı. Wyoming dışındaki bütün eyaletlerde koronavirüs nedeniyle ölümler yaşanırken, salgının merkez üssü New York ve New Jersey’in yanı sıra Texas ve Florida eyaletlerinin kısa sürede salgının diğer üsleri haline gelmesi bekleniyor. Bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, ulus genelinde bir evde kalma emrinin ilan edilmeyeceğini, bunun eyaletlerin kendi başlarına alacağı karar olduğunu söyledi.

SENARYOLAR KÖTÜ

Kasım ayındaki seçim öncesinde ekonomiye insan sağlığından daha hassas bir şekilde yaklaştığı görülen Trump, Beyaz Saray’daki açıklaması esnasında bir muhabirin New York ve New Orleans gibi virüsün yoğun görüldüğü kentlere uçuşların devam ettiğini hatırlatması üzerine, “Uçuşların durdurulması konusunu görüşüyoruz. Ama bunu yaptığınızda havacılık sektörünün üzerine çok gitmiş olursunuz” dedi. Washington Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ABD’de yaz sonuna kadar 84 binden fazla ölüm yaşanacağını öngörülüyor.

100 BİN CESET TORBASI

Reuters Ajansı’na konuşan bir Pentagon yetkilisi, 100 bin ceset torbası temin etme arayışı içinde olduklarını söyledi. Krizin merkezi New York’un ünlü Central Park’ına kısa süre önce kurulan sahra hastanesi hizmete girdi. New York’ta ayrıca, alınan yeni önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayanlara 500 dolar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

UÇAK GEMİSİNDEN TAHLİYE

ABD ordusu Guam adasına demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’den koronavirüs şüphesiyle 2 bin 700 personelin tahliye edileceğini açıkladı. Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday, cuma gününe kadar USS Theodore Roosevelt’de bulunan yaklaşık 5 bin personelden, 2 bin 700’ünün tahliye edileceğini belirtti. Gemide 100’e yakın korona pozitif çıkmıştı.