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ABD'de saldırı: 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Colorado#İsrail
ABDde saldırı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:21

ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek amaçlı gösteri organize eden gruba düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

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ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir kişi, rehineler için eylem yapan İsrail yanlısı gruba ev yapımı silahla saldırdı.

Filistin’deki katliamlara dikkat çekerek İsrail karşıtı ifadeler kullanan şahıs, molotof kokteyline benzer cisimleri etkinliğin katılımcılarına fırlattı. Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay saat 13.26’da Pearl Caddesi yakınlarında meydana geldi.

 Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman’ın hafif yaralandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, “Özgür Filistin” sloganı attığını açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak niteleyerek, "Ajanlarımız ve yerel kolluk kuvvetlerimiz halihazırda olay yerinde. Daha fazla bilgi mevcut oldukça detayları paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

 

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#ABD#Colorado#İsrail

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