ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki sınır dışı davası düşürüldü

Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.

Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.