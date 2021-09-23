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CDC Danışma Kurulu'ndan milyonlarca insana üçüncü doz tavsiyesi

#Pfizer/Biontech#ABD#Amerikan Hastalıkları Önleme Ve Kontrol Merkezi
CDC Danışma Kurulundan milyonlarca insana üçüncü doz tavsiyesi

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Danışma Komitesi, ABD'de belli gruplara Pfizer/BioNTech aşısının hatırlatma dozunun yapılması yolunda tavsiye kararı verdi. Öte yandan geçen hafta Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan BioNTech şirketinin CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin de bağışıklığı zayıf olan kişilerin üçüncü dozu yaptırmalarının faydalı olacağı çağrısını yinelemişti.

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Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, 65 yaş ve üstü, uzun süre bakım merkezinde kalanlar ve belli sağlık sorunları olanlar için hatırlatma dozu olarak Pfizer/BioNTech aşı yapılması yolunda tavsiye kararı verdi.

CDC'ye tavsiye kararı veren komite, meslekleri ve şartları nedeniyle aşı olmaların karşın virüse yakalanma riskleri yüksek olan insanlar için ise üçüncü doz tavsiyesi vermedi. 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi dün yaşlılar ile sağlık çalışanları, öğretmenler ve market çalışanları gibi yüksek riskli gruplar için ikinci dozdan en az altı ay sonra hatırlatma dozu yapılması konusunda yetki vermişti.

CNN'nin haberine göre; CDC Direktörü Rochelle Walensky, Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi'nin tavsiye kararını onayladıktan sonra, ABD'de hatırlatma dozunun hemen uygulanmasının önünde hiçbir engel kalmıyor.

UĞUR ŞAHİN DE ÜÇÜNCÜ DOZU TAVSİYE ETMİŞTİ

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Geçen hafta Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yinelemişti.

Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur' ifadesini kullanmıştı.

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#Pfizer/Biontech#ABD#Amerikan Hastalıkları Önleme Ve Kontrol Merkezi