DHA
Son Güncelleme:
ABD’de raydan çıkan tren alevlere teslim oldu
ABD'nin en büyük altıncı eyaleti olan Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı. Trene ait 4 vagon küle döndü.
ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir “HAZMAT” olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle