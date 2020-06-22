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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

ABD’de raydan çıkan tren alevlere teslim oldu

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ABD’de raydan çıkan tren alevlere teslim oldu
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ABD'nin en büyük altıncı eyaleti olan Arizona eyaletine bağlı  Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı. Trene ait 4 vagon küle döndü. 

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir “HAZMAT” olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.

 

 

 

 

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