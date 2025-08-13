×
ABD'de Putin telaşı! Beyaz Saray yetkilileri Alaska'ya gitti: Zirvenin yeri kriz yarattı

Güncelleme Tarihi:

#Trump-Putin Görüşmesi#ABD-Rusya Zirvesi#Alaska Zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 08:33

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Alaska’da gerçekleştireceği zirve için hazırlıklar sürüyor. Beyaz Saray ve Kremlin, uzun süren görüşmelerin ardından Alaska’da buluşma kararı aldı. Zirvenin yeri, yüksek güvenlik önlemleri alınmasının gerekliliği nedeniyle kriz yarattı. ABD'li yetkililer, Alaska'da uygun bir yer bulabilmek için harekete geçti. Görüşme, iki liderin dört yıldan uzun bir süre sonra yapacağı ilk yüz yüze buluşma olacak.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Putin görüşmesi öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. İki liderin bir araya gelmesinin kesinleşmesi üzerine Alaska'ya giden Beyaz Saray yetkilileri, zirve için uygun yer arayışına girişti.

Yetkililer, bölgedeki ilk incelemenin ardından önemli bir engelle karşılaştı. Yaz aylarının Alaska’da turizm sezonunun en yoğun dönemi olması nedeniyle, iki lideri ve maiyetlerini ağırlayacak mevcut ve donanımlı mekan seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğu anlaşıldı.

Trump ve Putin’in Alaska’ya geleceği haberi bazı önde gelen eyalet sakinlerine ulaşınca, bir kısmının toplantı için evlerini önermeye başladığı bildirildi.

PUTİN ASKERİ ÜSTE AĞIRLANACAK

Zirve organizatörleri, geniş yüzölçümüne sahip eyalette uygun koşullara sahip tek şehrin Anchorage olduğuna kanaat getirdi. Tarihi toplantının güvenlik gerekliliklerini ise yalnızca şehrin kuzeyindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssü karşılayabiliyor.

Beyaz Saray, Rus lider ve heyetini bir ABD askeri tesisinde ağırlamanın oluşturabileceği görüntüden kaçınmak istese de bölgede başka elverişli tesis bulunmaması nedeniyle Putin'in Elmendorf-Richardson'da ağırlanmasına karar verildi.

Trump, 2019'da Elmendorf-Richardson'ı ziyaret etmişti.

ÖN TEMASLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin dışişleri bakanlarının salı günü zirve hazırlıklarının belirli başlıklarını görüşmek üzere toplandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın bu görüşmeyi “dinleme oturumu” olarak gördüğünü ve beklentilerini sınırlı tuttuğunu kaydetti. Rubio, Trump’ın Putin’i yüz yüze görerek değerlendirme yapma isteğini vurguladı.

Trump’ın bu yıl Putin ile beş telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ancak bunların Rus liderin niyetlerini anlamak için yeterli bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle doğrudan temasın önemine dikkat çekildi.

ZİRVE PAZARLIKLARI

CNN International'a konuşan kaynaklar, zirve yerinin uzun süren görüşmelerin ardından belirlenebildiğini açıkladı. 2023 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Putin hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle toplantı için seçeneklerin sınırlı olduğu ifade edildi.

Putin’in, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) uygun bir ev sahibi olarak önermesine rağmen, Beyaz Saray’ın Orta Doğu’ya uzun bir yolculuktan kaçınmak istediği öğrenildi. ABD ve Rusya, nihai olarak Alaska seçeneğinde uzlaştı.

Macaristan’ın da potansiyel ev sahibi olarak değerlendirildiği ancak Rus liderin ABD topraklarındaki bir buluşmayı kabul etmesinin Washington’da memnuniyet yarattığı belirtildi.

ÖNCEKİ ZİRVELER

Trump ile Putin en son 2018’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de baş başa görüşmüştü. Bu görüşme, Trump’ın Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusunda ABD istihbaratı yerine Putin’in sözlerine yakın durmasıyla gündem olmuştu.

2021 yılında ise eski başkan Joe Biden, Putin ile Cenevre’de bir araya gelmişti. Bu zirve öncesinde haftalar süren planlamalar yapılmış, toplantının tüm detayları önceden belirlenmişti. Biden, görüşme öncesinde diğer dünya liderlerinden stratejik tavsiyeler almıştı.

ABD'li yetkililer, Alaska’daki görüşmenin bu kapsamlı hazırlık sürecinden farklı olarak daha kısa sürede planlandığını ifade etti.

Biden ve Putin'in 2021'deki görüşmesi

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Yetkililer, Trump ve Putin’in buluşma kararının geçen hafta netleştiğini belirtti. Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sırasında kararın alındığı kaydedildi. Ancak Putin’in bu süreçteki net açıklamalarının bilinmediği söylendi.

Avrupalı yetkililer, Putin’in önerdiği barış planının ayrıntılarını anlamaya çalışırken, görüşmelere dair net bilgilere ulaşamadıklarını dile getirdi. Trump, zirve öncesinde Avrupalı liderlerle sanal bir toplantı yaparak onların görüşlerini almayı planlıyor.

Beyaz Saray, iki liderin görüşmenin en azından bir kısmını baş başa gerçekleştireceğini açıkladı. Basın Sekreteri Karoline Leavitt, bu planın zirve programının bir parçası olduğunu belirtti.

