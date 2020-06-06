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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 06.06.2020 - 01:55,Son Güncelleme:

ABD'de çalkantılar devam ediyor: Polislerden toplu istifa

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ABD'de çalkantılar devam ediyor: Polislerden toplu istifa
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New York eyaletinin Buffalo kentindeki George Floyd gösterileri sırasında 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki polis Acil Müdahale ekibinin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yerel medyada, Buffalo polis teşkilatında bulunan tüm 57 Acil Müdahale çalışanının açığa alınan iki polisle dayanışma için görevlerinden istifa ettiği haberleri yer aldı.

Söz konusu 57 kişinin polis teşkilatında hala çalışmaya devam ettiği, sadece 2016’da kitlesel gösterilere müdahale için kurulan Acil Müdahale birimindeki pozisyonlarından ayrıldığına dikkat çekildi.

BUFFALO'DA YARALANAN YAŞLI GÖSTERİCİ OLAYI

ABD’nin Minneapolis şehrindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden gösteriler sırasında Buffalo’da polis, 75 yaşındaki Martin Gugino'yu iterek yere yıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gugino'nun Buffalo Belediye binası önündeki protestolarda polise yaklaşıp konuşmaya çalışırken itilmesi sonucu yere düştüğü ve başının kaldırıma çarpması nedeniyle kanadığı görülmüştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gugino'nun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Olaya karışan iki polis Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown tarafından açığa alınırken, New York Valisi Andrew Cuomo da cuma günü iki polisin görevden ihraç edilmeleri yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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