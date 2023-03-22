ABD’de polis önlemleri arttırıldı: Trump alarmı

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ABD polisi dün eski başkan Donald Trump hakkında verilebilecek tutuklama kararı nedeniyle alarm durumuna geçti. 2016 başkanlık seçimleri döneminde eski porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmanın iddianamesinin açıklanması bekleniyordu. Trump suçlanması durumunda, hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olacak. Trump’ın geçtiğimiz günlerde salı günü hakkında tutuklama kararı çıkarılacağını iddia etmesi ve destekçilerini protestoya çağırması nedeniyle güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

BARİKAT ÇEKİLDİ

Trump aleyhindeki bir kararın protestoları tetikleyebileceği gerekçesiyle New York’ta tüm polislere üniforma giymeleri talimatı verildi ve Manhattan’daki mahkeme binası önüne çelik barikatlar çekildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams polisin sosyal medyayı izlediğini ve şehirdeki “uygunsuz eylemlerle” ilgili alarmda olduğunu kaydetti. Washington ve Los Angeles’ta görevdeki kolluk kuvveti sayısı arttırıldı. Öte yandan Trump’ın protesto çağrısına rağmen güvenlik uzmanları, aşırı sağcı grupların bu çağrıya kulak vermemeyi tercih ettiği görüşünde.

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ADAYLIĞINI ETKİLER Mİ

Donald Trump hakkında bir ceza davası açılması ve hatta bu davada suçlu bulunması Amerikan yasalarına göre başkan adayı olmasına engel teşkil etmiyor. Buna karşın Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 44 gibi önemli bir kısmı Trump’ın suçlanması halinde adaylık yarışından çekilmesi gerektiği görüşünde. Trump’ın 2024 seçimleri için iddiaları ve açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, böylesi bir senaryonun adaylık yarışında atmosferi daha da gerebileceği düşünülüyor.

PARMAK İZİ VERECEK

Trump’ın hakkında ceza davası yürütülmesi halinde yasal prosedürlerin aynen uygulanacağı belirtiliyor. Bu Trump’ın Florida’daki evinden New York’a gelerek parmak izi verip sabıka fotoğrafı çektireceği anlamına geliyor. Öte yandan bu prosedürün Trump’a uygulanmasının ciddi güvenlik endişeleri oluşturacağı kaydediliyor.

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ESKİ BAŞKAN NEYLE SUÇLANIYOR?

- Trump hakkındaki soruşturma eski porno yıldızı Stormy Daniels’ın iddialarına dayanıyor. Daniels, eski başkanla 2006’da yaşadıklarını iddia ettiği cinsel ilişkinin görüntülerini medya kuruluşlarına satmayı teklif etmesinin ardından, Trump’ın 130 bin dolar sus payı ödemesi yaptığını savunuyor.

- Burada suç teşkil eden unsur ise Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Daniels’a verdiği iddia edilen paranın yasal ödeme olarak kayda geçirilmiş olması. Savcılar, Trump’ın seçmenin bir porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istemediği için bu ödemeleri gizlemeye çalıştığını, bu nedenle söz konusu girişimin resmi kayıtlarda sahtecilik ve seçim yasasını çiğneme olarak yorumlanabileceği görüşünde.

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- Öte yandan konuyla bağlantılı emsal bir dava bulunmaması nedeniyle sürecin çok zorlu geçeceği değerlendiriliyor.