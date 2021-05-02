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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

ABD'de polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu

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ABD'de polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde polis, çocuk kaçırmayla ilgili bir ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu.

Houston Polis Şefi Daryn Edwards, basın toplantısında, evde bulunan 90 kişinin insan kaçakçılığından ziyade sınırdan kaçak göçmen geçirmeyle ilgili olduklarına inandıklarını söyledi.

Edwards, "Eve girdiğimiz zaman iki ayrı odada toplanmış, üzerinde basit elbiseler bulunan kişileri görünce çok şaşırdık." dedi.

ABDde polis ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu

90 kişinin en küçüğünün 20 yaşında ve 5’i hariç hepsinin erkek olduğunu aktaran Edwards, bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi göstermesi üzerine hızlı testten geçirilmek üzere evde tutulduklarını kaydetti.

Edwards, bir süredir bir şey yemediğini belirten 90 kişiye yiyecek ve su temin edildiğini belirtti.

Olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

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