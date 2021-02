ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıktı, görüntüler infial yarattı!

New York'taki Rochester şehri emniyetinin yayınladığı görüntülerde, polislerin kriz geçiren 9 yaşındaki kız çocuğuna biber gazıyla müdahale ederek kelepçe taktıkları görülüyor.

Şehirde 29 Ocak'ta yaşanan olayda, polislerin kızı zapt etmeye çalıştıkları, kelepçelemek için kara bastırdıkları sırada çocuğun sesini babasına duyurmak için haykırdığı kamera kayıtlarında yer alıyor. Küçük kız video boyunca 'Babamı istiyorum' diyerek ağlıyor. Kızın, bir polisin "Çocuk gibi davranıyorsun" sözüne karşılık "Ben çocuğum" cevabı verdiği duyuluyor. Araçta oturmayı reddeden çocuğa, polisin biber gazı sıkması da görüntülere yansıdı.

Polis şefi yardımcısı Andre Anderson, yaptığı açıklamada, olayın bir aile sorunu nedeniyle yaşandığını ve kız çocuğunun çığlıklar atarak, ebeveynlerine bağırıp kendisini ve annesini öldüreceğini söylediğini belirtti.

Anderson, güvenliği amaçlanarak, ambulans gelene kadar polis aracında bekletilmek istenen çocuğun, bu sırada polislere tekme attığını, ardından da polisin biber gazı kullanmak durumunda kaldığını ve ebeveynlerinin talebi üzere çocuğu kelepçelediklerini bildirdi.

Polis şefi Cynthia Herriott-Sullivan ise polis memurlarının yaptığı eylemi savunmayacağını ve bir daha yaşanmaması için daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Sullivan, kız çocuğunun Rochester Hastanesine götürüldüğünü, ihtiyaç duyduğu tedaviyi ve bakımı aldıktan sonra ailesine bırakıldığını aktardı.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren da polisin müdahalesini eleştirirken "10 yaşında bir çocuğum var, yani o bir çocuk, o bir bebek. Bu video, bir anne olarak görmek isteyeceğiniz bir şey değil." ifadesini kullandı.

Rochester Polis Departmanı, 23 Mart 2020'de emniyet görevlilerinin, gözaltı sırasında siyahi Daniel Prude'un ölümüne sebep olmalarından bu yana pek çok soruşturma ve eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

Siyahi Amerikalının ailesi tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde bulunan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülmüştü. Bilinçsiz haldeyken hastaneye kaldırılan Prude'un 7 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmış, otopsi raporunda ölüm nedeni olarak "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları" gösterilmişti.

Rochester, NY: Police pepper spray a handcuffed 9 year old Black girl...ugh, look how many of them there are.

pic.twitter.com/c49jf8RTZJ